Тренер «Зенита»: Дзюбе нужно больше отдыхать

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино, говоря о том, что нападающий Артем Дзюба тренируется по специальной программе, заявил, что ему нужно больше работать, но вместе с тем больше отдыхать. Слова специалиста передает Sport24.

«Каждый год футболист становится на год старше. И здесь надо понимать, что год разницы, когда тебе 20, и год разницы, когда тебе за 30 — это не то же самое. Так что, конечно, ему нужно больше работать. Но вместе с тем ему нужно больше отдыхать. Его организм требует больше времени на восстановление. Так что на это стоит обращать внимание во время тренировок», — сказал Сканавино.

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее футболист московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отказ Артема Дзюбы от вызова в сборную России.