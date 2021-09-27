Петр Ян — Стерлингу: ты будешь заблокирован, пока не вырастишь шары для боя со мной

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян в Twitter ответил на обвинения чемпиона организации Алджамейна Стерлинга о блокировке в Instagram.

«Прекрати врать. Я никогда не скажу ничего плохого о чьей-то семье. И да, ты будешь заблокирован, пока не вырастишь шары, чтобы драться со мной. А сейчас я не хочу тратить свое время на тебя, трус», – сказал Ян.

Напомним, бой за пояс чемпиона полулегкого веса между Яном и Стерлингом должен был пройти в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

Отмечается, что Стерлинг снялся из-за проблем с шеей после операции, связанной с травмой, которую атлет получил в колледже.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее Петр Ян высказался по поводу отмены поединка с Алджэмэйном Стерлингом.