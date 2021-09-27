Жена тренера «Краснодара» эмоционально отреагировала на результат матча с «Сочи»

Ольга Березуцкая, жена тренера «Краснодара» Василия Березуцкого, отреагировала на победу «быков» в матче с «Сочи».

«Я сегодня реально до слез и мурашек. Как бились, как сражались. Характер Васи был сегодня на поле! Как в лучшие его годы, когда мог остановиться, если только уносили с переломом. Горжусь», — написала Ольга в сториз Instagram.

Напомним, что к 75-й минуте встречи подопечные Виктора Гончаренко остались на поле вдевятером после удаления Уроша Спаича и Александра Черникова.

«Краснодар» победил со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Эдуард Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц ответил на критику гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига в адрес судейства матча с «Сочи».

«Высказывание Хашига слышал. Думаю, что давать сильно эмоциональное интервью сразу после матча не совсем правильно. Если есть конкретные претензии по игре, необходимо подать обращение в экспертно-судейскую комиссию», — сказал Хачатурянц.