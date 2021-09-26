«Краснодар» разгромил «Сочи», заканчивая матч вдевятером

«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. К 75-й минуте встречи подопечные Виктора Гончаренко остались на поле вдевятером после удаления Уроша Спаича и Александра Черникова.

Забитыми мячами отметились Эдуард Спирцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк с пенальти.

Благодаря этой победе краснодарцы обошли «Сочи» в турнирной таблице первенства и теперь занимают четвертое место, имея в активе 16 очков. Сочинцы после девяти туров идут на пятом месте с 15 очками.

В следующем туре «Краснодар» ждет гостевой матч с «ЦСКА». Встреча состоится 2 октября. «Сочи» на следующий день сыграют с действующим чемпионом России «Зенитом» в Санкт- Петербурге.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Ростов» на своем поле проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Для ростовчан это был первый матч после отставки Юрия Семина с поста главного тренера команды.