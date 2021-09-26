Менеджер Яна об отмене боя со Стерлингом: Петр будет биться с любым доступным соперником

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, прокомментировал снятие Алджамейна Стерлинга с боя против атлета из России, передает ТАСС.

«Новость ожидаемая, но все равно неприятная. Петр будет биться за временный титул 30 октября с любым доступным соперником», — сказал Абдрахманов.

Бой должен был пройти в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

Отмечается, что Стерлинг снялся из-за проблем с шеей после операции, связанной с травмой, которую атлет получил в колледже.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее Петр Ян отреагировал на снятие Стерлинга с титульного боя.