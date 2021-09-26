Хавбек «Спартака» Бакаев поделился мнением о тренере Витории

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о наставнике красно-белых Руе Витории, передает «Чемпионат.com».

«Кажется, что Витория не нервничает? Это хорошо, что он не показывает слабость. Он уверен в себе. А он с первого дня был уверен, и это остается. В этом плане проблем нет, работа как была – так и идет», — сказал Бакаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» располагается на восьмой строчке, имея в активе 13 баллов. Красно-белые вылетели из Лиги чемпионов на стадии квалификационного раунда и неожиданно проиграли дома польской «Легии» в групповом этапе Лиги Европы.

После дерби с ЦСКА, в котором «Спартак» уступил со счетом 0:1, глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов рассказал, что руководство клуба доверяет тренерскому штабу и Руй Витория со своего поста не уходит.

Ранее бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал о готовности возглавить московский «Спартак».