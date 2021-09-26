Губерниев — об отставке Семина: как у старухи бывает проруха

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, высказываясь об отставке главного тренера «Ростова» Юрия Семина, заявил, что не удивится, если специалист еще выиграет титул с другой командой. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

Губерниев заявил, что восхищается Семиным, так как он мог бы спокойно отдыхать в его возрасте, но он до сих пор тренирует. Комментатор считает, что из-за неудовлетворительных результатов «Ростова» отставка Семина была прогнозируема. Губерниев отметил, что Семин не проводил предсезонные сборы с клубом.

«А у классных тренеров бывает, как у старухи бывает проруха. Но Семина я не отправляю на пенсию. Не удивлюсь, если он еще возглавит какую-нибудь команду и что-нибудь с ней выиграет. Он неуемный, у него жажда тренерства, жажда жизни. Поэтому Семиным можно только восхищаться. А мы знаем, что им восхищаются и серебряные лани, и серебряные олени, и говорящие попугаи», – сказал Губерниев.

25 сентября Семин покинул пост тренера «Ростова».

Семин трижды выиграл с московским «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».

После восьми туров «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи играх. Последним матчем для 74-летнего специалиста во главе южан стала встреча против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о Юрии Семине.