Футболист «Спартака» Джикия оценил отказ Дзюбы от вызова в национальную сборную

Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отказ форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи, передает Sport24.

«Решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную? Узнал об этом в раздевалке. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Жду окончательный список», — сказал Джикия.

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал новость об отказе нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах.