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Бой между Петр Яном и Стерлингом не состоится

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vk.com/ufc_news

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджэмейн Стерлинг снялся с поединка против россиянина Петра Яна, передает MMAFighting.

Бой должен был пройти в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

Отмечается, что Стерлинг снялся из-за проблем с шеей после операции, связанной с травмой, которую атлет получил в колледже.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян высказался о предстоящем реванше против британца Алджэмейна Стерлинга.

«Эта сучка снимется с боя», — написал боец в Twitter.

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