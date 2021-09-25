Экс-игрок «Спартака» Павлюченко не считает Семина великим тренером

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о бывшем тренере «Ростова» Юрии Семине, передает РБК.

«Я каждый день слышал, какой Семин великий тренер. Для меня великий тренер – Бердыев, который может из «Рубина» и «Ростова» великие команды сделать. Гус Хиддинк из никому не известных футболистов сделал великую сборную», — сказал Павлюченко.

Также Павлюченко отметил, что Семин не является великим тренером.

25 сентября Семин покинул пост тренера «Ростова».

Семин трижды выиграл с московским «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».

После восьми туров «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи играх. Последним матчем для 74-летнего специалиста во главе южан стала встреча против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Ранее Юрий Батуренко, помощник бывшего главного тренера «Ростова» Юрия Семина, назвал причину ухода специалиста из клуба.