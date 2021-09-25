Арбитр Хусаинов раскритиковал судью, который назначил пенальти за фол на Дзюбе

Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судья матча между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» Виталий Мешков не должен был ставить пенальти за фол на Артеме Дзюбе, передает «Спорт-Экспресс».

«Арбитр ждал, чтобы Дзюба упал. И Артем упал. Дзюба не виноват. Виноват тот человек, который впервые дал свисток этому Мешкову. Это позор судейства», — сказал Хусаинов.

Счет на 14 минуте открыл игрок самарцев Антон Зиньковский. За десять минут до перерыва Артем Дзюба восстановил равновесие, а в конце матча Алексей Сутормин вывел сине-бело-голубых вперед, реализовав пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 23 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет против с «Сочи». Встреча состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ.