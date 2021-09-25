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Помощник Семина назвал причину ухода специалиста из «Ростова»

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РИА Новости

Юрий Батуренко, помощник бывшего главного тренера «Ростова» Юрия Семина, назвал причину ухода специалиста из клуба, передает «РБ Спорт».

«Наверное, основной причиной стала игра на Кубок, которую никак не должны были проигрывать. Это вторая лига, мы должны были выигрывать. Да, это дерби, которое не имели права проигрывать. Ни в коем случае», — сказал Батуренко.

Семин трижды выиграл с московским «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».

После восьми туров «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи играх. Последним матчем для 74-летнего специалиста во главе южан стала встреча против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Ранее журналист Василий Уткин высказался об уходе Юрия Семина с поста тренера «Ростова».

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Футбол. Чемпионат России
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