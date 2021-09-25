Губерниев — об игре с «Уфой»: если «Спартак» воспрянет, то будет сложно всей Европе

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Уфа».

«Я надеюсь, что «Спартак» воспрянет. Но представляете, что будет, если это сделает «Уфа»? Воспрять может любая команда. Если это сделает «Уфа», то будет сложно красно-белым. Если воспрянет «Спартак», то будет сложно всей Европе», — цитирует комментатора «СЭ».

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Красно-белые после восьми туров с десятью очками идут на девятой строчке в таблице РПЛ. «Уфа» с восемью очками на 12-й позиции.

В следующем туре столичный клуб сыграет в гостях против грозненского «Ахмата» 3 октября, а «Уфа» в этот же день примет на своем поле «Урал».

Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче «Спартак» — «Уфа».