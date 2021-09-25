Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Об этом сообщает официальный сайт команды.

Специалист уточнил, что это было совместное решение. Семин поблагодарил руководство и игроков клуба. А также заверил, что они расстаются друзьями и теперь будут друг другу помогать.

После восьми туров «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи играх. Последним матчем для 74-летнего специалиста во главе южан стала встреча против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Семин возглавил «Ростов» 4 августа. Соглашение было рассчитано на два года. Таким образом, специалист сменил на данном посту Валерия Карпина.

Наставник трижды выиграл с московским «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».

26 сентября «Ростов» на своем поле примет грозненский «Ахмат».

Ранее Юрий Семин высказался о поражении от «Чайки» в матче группового этапа Кубка России.