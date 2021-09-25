Третья тренировка «Формулы-1» ВТБ Гран-при России отменена

Третья свободная практика «Формулы-1» ВТБ Гран-при России отменена. Об этом сообщается на официальном сайте «Формулы-1».

Соответствующий запрос был направлен гоночным директором Международной автомобильной федерации (ФИА) Майклом Маси.

В настоящий момент в Сочи идет дождь, который не позволяет стартовать гонщикам. Третья тренировка должна была начаться 25 сентября в 12.00 (мск).

Напомним, 25 сентября в Сочи из-за сильного дождя уже была отменена первая гонка «Формулы-2».

Гран-при России стартовал 24 сентября. Заезды проходят на «Сочи Автодроме». Гонка состоится 26 сентября. Действующим победителем этапа является финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Также впервые в истории автодрома на трассе пройдут гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».

Ранее британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон при заезде в боксы своей команды сбил отвечающего за домкрат механика во время второй практики «Формулы-1» ВТБ Гран-при России.