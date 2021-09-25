Жирков рассказал о своих перспективах вернуться в сборную России

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков признался, что сомневается в возвращении в национальную сборную России после полного восстановления от травмы.

«Связывались ли со мной представители сборной? Когда тренировался, видел и Писарева, и Онопко. Просто пообщались и все. Зачем со мной связываться, если я был травмирован и без клуба? Я же не Кузяев (улыбается). Но это, шутка, конечно. Если говорить серьезно, то куда мне в сборную. Думаю, что даже после окончательного восстановления, в ней вряд ли буду», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Также в своей карьере 38-летний защитник выступал за ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо» и лондонский «Челси».

Ранее Юрий Жирков выразил желание продолжить карьеру футболиста, если поступит подходящее предложение.