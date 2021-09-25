Главный тренер «Реала» заявил, что его не радует положение дел в «Барселоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не рад, если дела «Барселоны» идут плохо. Слова Анчелотти передает AS.

«Я смотрю, провожу оценку и сосредотачиваюсь на своей команде. Не рад, если дела у команды идут плохо, будь то «Барселона» или любая другая», — сказал Анчелотти.

После четырех матчей «Барселона» занимает седьмую строчку в чемпионате Испании, имея в своем активе восемь очков. В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов каталонцы проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

После шести туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 16 очков.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Франции Реймон Доменек сомневается, что «Барселона» сможет войти в пятерку лучших команд чемпионата Испании этого сезона, а также заявил, что из-за проблем каталонского клуба любой специалист, который попадет в каталонскую команду, пострадает.