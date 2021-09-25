Арестован лучший боец UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс арестован в Лас-Вегасе по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, сейчас Джонс находится в тюрьме. Остальные подробности не разглашаются.

Американский спортсмен провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации из-за запрещенного удара локтем. Еще один бой признан несостоявшимся.

Также Джонс — самый молодой чемпион за всю историю UFC. За четыре года он провел восемь успешных защит титула.

Ранее Джон Джонс призвал руководство промоушена разорвать с ним контракт.

Американец планировал провести поединок с новым чемпионом в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну, однако настаивал на увеличение гонорара за бой.