Губерниев — о назначении Знарка: такое назначение – это странно

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, говоря о возвращении Олега Знарка на пост главного тренера сборной России, заявил, что Федерация хоккея России должна была представить нового наставника на официальной пресс-конференции. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

«Такие заявления, такое назначение – это странно, когда дело касается олимпийской судьбы большой хоккейной страны. С моей точки зрения, все делается не так, как надо.

Во-вторых, если Знарок назначен, то это, безусловно, шаг вперед. То, что было в прошлом сезоне с нашей хоккейной командой, это полный привет. Но с учетом того, что будут играть ребята из НХЛ в нашей сборной, не стал бы сбрасывать со счетов мнение Фетисова о том, что действительно нужен тренер с опытом игры, работы в НХЛ», — сказал Губерниев.

О назначении специалиста наставником национальной команды 24 сентября объявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, взяла серебро первенства мира — 2015 и завоевала бронзу ЧМ-2017.

Также сборная России завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Последним местом работы Знарка был клуб КХЛ «Спартак», который он покинул весной 2021 года.

Предыдущий наставник национальной команды Брагин занимал должность главного тренера с июня 2020 года. Со специалистом сборная России не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира 2021 года в Риге.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказал мнение о назначении Олега Знарка.