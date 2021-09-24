Экс-игрок «Спартака» Ловчев: Карпин выставил Дзюбу клоуном, это хамство

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал новость об отказе нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022.

«Представьте, Артема, самолюбивого человека, включают в расширенный состав. Одно дело, если бы Карпин сказал, что он является лидером национальной команды, и совсем другое, когда наставник позволяет себе фразу: «Дзюбы нет, теперь я буду смешить вас»! Ну, как к этому отнестись? Это хамство!

Ты скажи: «Теперь я голы буду забивать.» Но нет же. Выставил Дзюбу клоуном. И после этого, скорее всего, Артем подумал: «Ну-ну, давайте-ка, выиграйте без меня». Дзюба, вероятнее всего, дождется ухода Карпина, и вернется в сборную», — приводит слова ветерана Telesport.

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сравнил своего партнера по команде Артема Дзюбу и бельгийского форварда лондонского «Челси» Ромелу Лукаку.