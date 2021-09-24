Экс-футболист «Спартака» Баженов рассказал о тренировках под руководством Карпина

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, как проходили тренировочные занятия под руководством Валерия Карпина.

«Карпин всегда тренировался с нами. Я уверен, что он мог бы еще играть спокойно. Мы прямо с ним зарубались. Вот если тебе Георгич не нравился, можно было в принципе прыгнуть ему с двух. Он бы ничего не сделал и не сказал», — сказал Баженов на YouTube-канале «Sports Интервью».

Карпин возглавлял красно-белых с апреля 2009-го по май 2012 года и с ноября 2012-го по март 2014-го. Сейчас он является наставником национальной команды России.

Баженов выступал за красно-белых с 2004 по 2010 год. За это время форвард забил 23 мяча.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об отказе нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022.