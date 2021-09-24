Экс-игрок «Локомотива» Сычев о Захаряне: это будущее нашего футбола

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением об игроке столичного «Динамо» Арсене Захаряне, передает «Спорт-Экспресс».

«Он отлично проявляет себя. Видно, что после того как в «Динамо» ему начали доверять, прогресс стал на лицо. Он и Костя Тюкавин очень достойно выглядят. Сандро Шварц большую роль сыграл в их становлении и доверии», — сказал Сычев.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

1 сентября форвард дебютировал за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Хорватии (0:0).

Ранее бывший футболист «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски, говоря о возможном интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику Арсену Захаряну, заявил, что нужно быть очень талантливым, чтобы играть в таком клубе.