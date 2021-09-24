Александр Емельяненко о предстоящем бое с Джиганом: мне его жалко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с рэпером Джиганом.

«Джигана мне жалко вообще. Говорю: «Ну ты понимаешь, что тебе больно будет, я тебя спать отправлю». Я не знаю, о чем он думает, зачем он меня на бой вызывал», — сказал Емельяненко на YouTube-канале FIGHTSHOW.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В сентябре Емельяненко провел бой с блогером Артемом Тарасовым.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Александр Емельяненко рассказал о своем вкладе в смешанные единоборства.