Игрок «Манчестер Юнайтед» Роналду приехал на тренировку на новом автомобиле за € 300 тыс.

Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибыл на тренировку своего клуба на новом Bentley Flying Spur, передает Irish Sun Sport.

Отмечается, что стоимость автомобиля составляет около € 300 тыс. Португальца сопровождали телохранители.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне чемпионата Англии Роналду провел два матча, забив три мяча.

Ранее Долореш Авейру, мать нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, высказала пожелание о месте продолжения его дальнейшей карьеры.

