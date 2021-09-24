Экс-игрок «Локомотива» Сычев о Пиняеве: он еще маленький пацан

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сычев ответил на вопрос, почему 16-летний игрок самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пока не смог отличиться забитыми мячами в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Подождите. Ему только 16 лет. Это все неправильно. Эта распиаренность бежит впереди. От него очень большие ожидания. Он еще маленький пацан. Ему нужно обрасти мясом, повариться в мужском футболе», — сказал Сычев.

Пиняев в 2018 году, находясь на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», сумел оформить пента-трик в ворота итальянского клуба «Бари» по ходу одного из товарищеских поединков.

По результатам 2020 года россиянин вошел в топ-10 самых перспективных футболистов мира 2004 года рождения.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Пиняев высказался о возможном вызове в сборную России.