Поветкин поделился ожиданиями от боя Усик — Джошуа

Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Как пройдет бой? Трудно сказать. Конечно, Джошуа мощнее и физически сильнее, наверное. Но Усик умеет хорошо защищаться, хорошо бьет. Будет интересный бой. Я буду болеть за Усика.», — заявил Поветкин в прямом эфире в Instagam.

Напомним, что бой между атлетами пройдет в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Усик на ринге провел 18 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Ранее Александр Усик высказался о разнице в габаритах с британцем Энтони Джошуа.