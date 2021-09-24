Бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо оценил уровень футбола в России

Футболист петербургского «Зенита» Клаудиньо оценил уровень футбола в России, передает Yahoo! Esportes.

«Я играю в очень сильной лиге, в команде, которая выступает в Лиге чемпионов. Уже одно это многое говорит о лиге и о команде», — сказал Клаудиньо.

7 августа «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо. Соглашение с бразильцем рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила €12 млн.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Клаудиньо составляет €11 млн.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Клаудиньо принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч и отметился одной результативной передачей.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 20 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют против самарских «Крыльев Советов».

Ранее бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил, что боится российских морозов.