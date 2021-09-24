Олимпиада 2036 года может пройти в нескольких городах России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что летние Игры 2036 года могут пройти в нескольких российских городах, передает ТАСС.

«Понятно, что это приведет к удорожанию, но развитие транспортной инфраструктуры укладывается в эту концепцию. В 2036 году будет черед Азии, и нам нужно не сбрасывать это со счетов», — сказал Поздняков.

Также Поздняков добавил, что уникальная возможность нашей страны позволит сделать необычное предложение, которое бы заинтересовало Международный олимпийский комитет (МОК).

Последняя летняя Олимпиада прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Следующие летние соревнования запланированы в Париже. В 2028 году Игры должны пройти в Лос-Анджелесе. 21 июля 2021 года после 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) было объявлено, что Игры 2032 года примет австралийский город Брисбен.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не видит преград для проведения Олимпийских игр — 2036 в Казани.