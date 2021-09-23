Игрок «Зенита» Клаудиньо — о России: я готовлюсь к холодам, но мне очень страшно

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил, что боится российских морозов. Слова футболиста передает Yahoo Esportes.

«Я боюсь. Все говорят о холодах, говорят, что они еще даже не начались, а я уже чувствую. Я готовлюсь. У меня в клубе есть бразильские друзья-коллеги, и они все рассказали мне. Я готовлюсь психологически, но мне очень страшно», – сказал Клаудиньо.

7 августа «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо. Соглашение с бразильцем рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила €12 млн.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Клаудиньо составляет €11 млн.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч и отметился одной результативной передачей.

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