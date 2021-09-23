Экс-игрок сборной Германии прокомментировал интерес «Боруссии» к Захаряну

Бывший футболист «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски, говоря о возможном интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику Арсену Захаряну, заявил, что нужно быть очень талантливым, чтобы играть в таком клубе. Слова Таски передает «Спорт-Экспресс».

«Боруссия» Дортмунд — команда, которая в последние годы покупала многих очень талантливых молодых игроков. У них молодая команда, поэтому молодые игроки очень быстро получают возможность играть там и быстро прогрессируют. Но вы должны быть очень талантливы, чтобы играть в такой команде, как Дортмунд и в такой лиге, как бундеслига. Так что играть за «Боруссию» в бундеслиге не так-то просто», — сказал Таски.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

1 сентября форвард дебютировал за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Хорватии (0:0).

Ранее футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев отреагировал на новость о том, что Арсеном Захаряном интересуется каталонская «Барселона».