Сычев — об отказе Дзюбы от сборной: мне кажется странным непоследовательность его действий

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев, высказываясь об отказе от приглашения в сборную России форварда «Зенита» Артема Дзюбы, заявил, что ему кажется странным непоследовательность действий футболиста петербургского клуба. Слова Сычева передает «Спорт-Экспресс».

«Это его выбор. Каждый относится к нему по-разному. Мне кажется странным непоследовательность его действий. Когда он разговаривал с Карпиным сразу после вступления того в должность, то в прессе было озвучено, что он готов в любой момент играть на благо страны и команды. А сейчас вдруг все по-другому. Каждому свое. Каждый сам решает, как к этому относиться. Мне непонятно это», — сказал Сычев.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в восьми матчах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не простит Дзюбу за отказ от сборной.