ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Кубка России

Московский ЦСКА забил четыре безответных мяча в ижевскому «Зениту» в матче группового этапа Кубка России.
В составе победителей забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Бактиер Зайнутдинов и Антон Заболотный.
Таким образом, армейский клуб располагается на первом месте группы 10, имея в активе три очка. Команда Алексея Березуцкого обгоняет липецкий «Металлург» по дополнительным показателям. «Зенит-Ижевск» занимает последнее, третье место, набрав ноль очков.
27 октября ЦСКА сыграет с «Металлургом» за право выхода в 1/8 финала. 29 сентября армейцы встретятся с «Нижним Новгородом» в рамках Российской премьер-лиги.
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Футбол. Кубок России
«Зенит-Ижевск» (Ижевск) — ЦСКА (Москва) — 0:4
Голы: Ахметов, 9. Кучаев, 24. Зайнутдинов, 76. Заболотный, 90.
Ранее «Крылья Советов» в матче Кубка России разгромили ногинское «Знамя» со счетом 10:0.