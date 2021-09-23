ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Кубка России

Московский ЦСКА забил четыре безответных мяча в ижевскому «Зениту» в матче группового этапа Кубка России.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Бактиер Зайнутдинов и Антон Заболотный.

Таким образом, армейский клуб располагается на первом месте группы 10, имея в активе три очка. Команда Алексея Березуцкого обгоняет липецкий «Металлург» по дополнительным показателям. «Зенит-Ижевск» занимает последнее, третье место, набрав ноль очков.

27 октября ЦСКА сыграет с «Металлургом» за право выхода в 1/8 финала. 29 сентября армейцы встретятся с «Нижним Новгородом» в рамках Российской премьер-лиги.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Футбол. Кубок России

«Зенит-Ижевск» (Ижевск) — ЦСКА (Москва) — 0:4

Голы: Ахметов, 9. Кучаев, 24. Зайнутдинов, 76. Заболотный, 90.

Ранее «Крылья Советов» в матче Кубка России разгромили ногинское «Знамя» со счетом 10:0.