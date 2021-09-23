16-летнний футболист Пиняев высказался о возможном вызове в сборную России

16-летний футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о возможном вызове в сборную России, передает Sport24.

«Пока что я забил два гола в матче против команды ПФЛ. Когда забью десять голов в РПЛ, тогда и поговорим про сборную», — сказал Пиняев.

Напомним, 22 сентября «Крылья Советов» обыграли «Знамя» из Ногинска в матче Кубка России со счетом 10:0. Пиняев оформил в этом матче дубль.

Пиняев в 2018 году, находясь на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», сумел оформить пента-трик в ворота итальянского клуба «Бари» по ходу одного из товарищеских поединков.

По результатам 2020 года россиянин вошел в топ-10 самых перспективных футболистов мира 2004 года рождения.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном вызове 16-летнего игрока самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в национальную команду.