Чемпион мира по биатлону прокомментировал победу на выборах в Госдуму

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, комментируя в Instagram победу на выборах в Госдуму, поблагодарил всех, кто проголосовал за него.

«Дорогие друзья, избирком Свердловской области подвел итоги выборов — победа за нами! Ура! Спасибо всем, кто пришел на избирательные участки и проявил свою гражданскую позицию. Отдельное спасибо тем, кто проголосовал за меня! Ваша поддержка и доверие очень важны.

Хотелось бы верить и в то, что уральцы, не решившиеся по той или иной причине проголосовать за меня, тоже увидят результаты моей работы и то, как их жизнь будет меняться к лучшему. Во всяком случае я приложу для этого максимум усилий», — написал Шипулин.

В 2019 году Шипулин одержал победу на выборах депутатов Государственной думы по №174 «Серовскому» округу в Свердловской области.

Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, обладатель малого Кубка мира в зачете масс-стартов (2014-2015), абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008, двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте.

Ранее Шипулин рассказал о моральном давлении на спортсменов из России.