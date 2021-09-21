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Адвокат Мамаева рассказала, как футболист и его экс-супруга собираются делить имущество

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@alana_mamaeva/Instagram.com

Юрист, защищающий интересы Павла Мамаева, Лилия Петрик рассказала, как ее клиент будет делить имущество с экс-супругой Аланой Мамаевой. Слова Петрик передает радио «Говорит Москва».

«Мы предложили мировое соглашение, в котором из совместно нажитого имущества есть квартира, машиноместо, две машины. От десяти до 12 миллионов Павел перевел бывшей супруге денежных средств. Это предлагается оставить ей. Небольшая часть денежных средств, которые были на момент прекращения семейных отношений, это февраль 2021 года, остаются у Павла. Если мы не подписываем мировое соглашение, то будем делить по суду, наверное, по 1/2», — сказала Петрик.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.

Ранее Алана Мамаева рассказала о своей реакции на отказ экс-супруга от сына.

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