Черчесов объяснил, почему отказался возглавить сборную Ирака

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что представители сборной Израиля связались с ним через пол часа после ухода из национальной команды.

«Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своем кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов. Чтобы что-то начать новое, надо понять что было сделано не так. Это решение было бы безответственным. Невозможно решать новые задачи, не проанализировав то, что было до того. Прошло два месяца — и сейчас я начинаю понимать, в какую сторону я буду двигаться в современном футболе, благодаря мнениям со стороны», — сказал Черчесов.

8 июля Черчесов был отправлен в отставке с поста сборной России. Он возглавил национальную команду в 2016 году.

Ранее Станислав Черчесов, комментируя слухи о переговорах с московским «Спартаком», заявил, что через две недели расскажет, с кем он общался.