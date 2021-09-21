Черчесов высказался о своей пресс-конференции после Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» высказался о своей пресс-конференции после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

Специалист заявил, что идея пресс-конференции принадлежит ему. Он отметил, что все эфиры он всегда согласовывал с Российским футбольным союзом.

«Единственное, что я никогда не обговаривал, это то, как буду отвечать на заданные мне вопросы. Ответы принадлежат только мне. Я не лингвист, и невозможно за полтора часа не допустить ни одной ошибки. У меня нет возможности пятьдесят раз перечитать своё интервью и подправить. Не хотел, чтобы первая моя встреча со СМИ после Евро была закулисной», — сказал Черчесов.

8 июля Черчесов был отправлен в отставке с поста сборной России. Он возглавил национальную команду в 2016 году.

Напомним, на Евро-2020 Россия проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее Черчесов назвал причину неудачного выступления сборной России на Евро-2020.