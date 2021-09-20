Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл казанский «Рубин».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 24 минуте счет в матче открыл форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. Через пять минут Клаудиньо удвоил преимущество питерцев, а под занавес первой половины матча Дзюба оформил дубль. В середине второго тайма Дмитрий Чистяков забил мяч в собственные ворота.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России сине-бело-голубые занимают первое место набрав 20 очков. Подопечные Леонида Слуцкого располагаются на пятой строчке, имея в активе 14 баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Рубин» померится силами с московским «Динамо».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на недовольство болельщиков включением нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в расширенную заявку команды на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.