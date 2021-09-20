Фигуристка Трусова поделилась эмоциями от победы на турнире в США

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от победы на турнире U.S. International Classic.

«Долгожданный сезон открыт. И пусть прокат получился с ошибками, это только начало сезона. Очень хочу сказать спасибо всем, кто терпеливо помогает мне идти к цели. И, конечно, большое спасибо моим болельщикам», — написала Трусова в Instagram.

Спортсменка набрала 216,80 баллов (74,75 + 142,05).

Второе место заняла кореянка Ен Чон Пак — 212,40 (71,07 + 141,33). Замкнула тройку сильнейших американка Габриэлла Иццо — 182,76 (63,93 + 118,83).

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic.