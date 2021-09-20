Карпин объяснил решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему защитник московского ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить карьеру в национальной команде.

«Он понимает, что здоровье не позволяет ему на 100 процентов выкладываться, как он всегда это делал, и давать тот результат, который бы ему хотелось. Он понимает, что если будет распыляться на две команды, то это может привести к тому, что он не сможет где-то давать результат на 100 процентов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что ситуация Фернандеса схожа с решением самого Карпина отказаться от совмещения в сборной России и «Ростове».

«Я тоже понял, что на 100 процентов и там, и там просто физически не смогу выполнять всю работу, поэтому лучше не вредить и вовремя уйти. И Марио принял такое решение», — сказал тренер.

Фернандес дебютировал за сборную России в 2017 году. В составе национальной команды он принял участие в 33 матчах, в которых забил пять мячей. Вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где отметился голом в ворота команды Хорватии.

Ранее Карпин обратился к Фернандесу после его решения завершить карьеру в сборной России.