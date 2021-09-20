Президент «Барселоны» отказался продавать Фати ради Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта получил минувшим летом предложение о трансфере 18-летнего форварда Ансу Фати. Потенциальная продажа молодого испанца помогла бы клубу зарегистрировать аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Diario ARA.

Финансовый департамент «Барселоны» требовал от президента оставить в клубе 34-летнего Месси. Вместе с тем представители аргентинца предлагали Лапорте продать нескольких молодых игроков для выхода из трудного финансового положения. Однако глава клуба настоял на выборе в пользу Фати.

5 августа «Барселона» сообщила, что не сможет подписать новый контракт с Месси из-за экономических правил Ла Лиги, после чего аргентинец на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Ансу Фати.

Напомним, Фати в составе «Барсы» будет выступать под десятым номером, который до этого принадлежал Лионелю Месси.