Арбитр отсудил детский хоккейный матч в состоянии алкогольного опьянения

Судья детского хоккейного турнира находился в состоянии алкогольного опьянения во время матча клубов «Академия Харламова» и «Спартак-Спорттех». Видео опубликовано в Twitter «Источник, знакомый с ситуацией».

Арбитр неуверенно держался на коньках, в результате чего несколько раз упал на лед.

«По всей вероятности, этот судья был пьян. Мне позвонили, я экстренно приехал, потому что все могло закончиться не очень хорошо, ведь второй арбитр Никита Бабинцев — довольно молодой. Впервые за 20 лет я с таким столкнулся, коллектив у нас нормальный. Весь коллектив судей ФХМ находится в недоумении, как такое могло произойти», — приводит слова главного специалиста по судейству Федерации хоккея Москвы Игоря Светилова «Чемпионат».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) дисквалифицировал судью юниорского этапа Гран-при по фигурному катанию Николая Сальникова за пьянство.