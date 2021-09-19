Бестемьянова оценила выступление Трусовой на турнире в США

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic.

Бывшая фигуристка считает, что долгий перелет после контрольных прокатов в Красноярске повлиял на состояние спортсменки.

«В целом, было видно, что Трусова в хорошей форме, докатала до конца, не устав. Сделала все каскады, которые можно было сделать. Фантастический каскад лутц-ойлер-тройной сальхов, конечно, была ошибка на выезде. Но сам факт такого каскада впечатляет. Очень хороший четверной сальхов был, жаль, с флипа упала. Падение вообще не нужно», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат.com».

За выступление Трусова набрала 142,05 балла, что позволило ей выиграть турнир. Она упала с четверного флипа, коснулась льда рукой, не докрутив прыжок, исполняя четверной лутц. Каскад четверной лутц — ойлер — тройной сальхов фигуристка прыгнула с недокрутом на последнем прыжке. На четверном тулупе россиянка сделала бабочку, прыгнув лишь двойной.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступление Трусовой в короткой программе на турнире U.S. International Classic