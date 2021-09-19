Блогер Тарасов — о бое с Емельяненко: я видел в его глазах страх

Блогер Артем Тарасов поделился эмоциями от боя против Александра Емельяненко.

«Я ему попадал, несмотря на разницу в весе и в классе. Я вообще блогер. Что вы хотите от меня? Я доволен боем, но недоволен собою. Мог чуть-чуть перетерпеть и победить. Я видел страх в глазах Емельяненко. Как и многие в зале», — сказал Тарасов на YouTube-канале Sport24: Культура бития.

Бой проходил по правилам кулачных боев, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился впечатлением от боя против блогера Артема Тарасова.

«Тарасов, наверное, перепутал стадион с бойцовским полем. Он не дрался, он бегал. Я пытался резать угол. А когда перерезал, он наглым образом разворачивался спиной и убегал как на стометровке», — сказал Емельяненко.