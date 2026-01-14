В Турции обрушилось здание отеля

İHA: в турецком районе Мармарис во время реконструкции рухнул отель

В районе Мармарис в Турции во время реконструкции рухнул отель. В этот момент в здании никого не было, сообщает агентство İHA.

По данным издание, все произошло в апарт-отеле «Бегонвиль» в городе Мугла, во время работ по укреплению здания.

«После обрушения на место происшествия были направлены полиция, пожарные, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) и медицинские бригады», — сказано в материале.

Здание оцеплено, оперативные службы работают на месте.

