Минюст США раскрыл детали операции в Венесуэле

Минюст: военные США считали жену Мадуро «агрессивнее и воинственнее» его самого

США при планировании операции в Венесуэле учитывали, что жена президента Николаса Мадуро Силия Флорес «агрессивнее и воинственнее» его самого. Об этом говорится в правовом заключении, опубликованного американским минюстом, передает РИА Новости.

«Ожидается также присутствие жены Мадуро», — говорится в документе и указывается, что Флорес «известна большей агрессивностью и воинственностью», чем ее муж.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

Ранее стало известно, как американцы оценивают операцию США в Венесуэле.