Новости. Общество

Путин выразил соболезнования королю Таиланда после катастрофы на железной дороге

Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с ЧП на железной дороге
Ministry of Transport/Reuters

Президент России Владимир Путин направил королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа соболезнования в связи с трагедией на железной дороге в провинции Накхонратчасима. Об этом сообщает Кремль.

«Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким не выживших в катастрофе и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

До этого стало известно, что в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде не выжили 28 человек.

Пострадали, по последним данным 60 человек, изначально сообщалось о 55 получивших травмы. По информации журналистов, всего в поезде находилось 190 человек, а рухнувшие на состав строительные конструкции использовались для возведения путей для высокоскоростных поездов. Как рассказал один из строителей, конструкции обрушились в момент, когда мимо проходил поезд, задев второй и третий его вагоны. В результате происшествия поезд сошел с рельсов.

Ранее китайские ученые установили рекорд по разгону вакуумного поезда.

