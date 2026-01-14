Женщина родила тройняшек от гинеколога, который заменил сперму ее мужа своей

Женщина обратилась за лечением от бесплодия в 1985 году в больницу Sophie Ziekenhuis. Ее лечил гинеколог Ян Вильдшут. После ряда обследований и процедур осенью 1988 года было установлено, что пациентка беременна тройней. Дети родились 1 ноября 1988 года.

В 2019 году стало известно, что Вильдшут в течение ряда лет использовал собственную сперму для оплодотворения нескольких пациенток. После этого один из тройняшек прошел ДНК-тест, который подтвердил, что гинеколог является их биологическим отцом.

Согласно материалам дела, мать заявила суду, что, узнав об обстоятельствах зачатия, восприняла произошедшее как изнасилование. Она также указала, что чувствовала себя использованной врачом как «машина для размножения».

Апелляционный суд пришел к выводу, что больница несет ответственность за действия гинеколога, поскольку допустила использование им собственной спермы и не обеспечила надлежащий контроль. Кроме того, суд постановил, что клиника отвечает за то, что дети на протяжении десятилетий не знали своего истинного биологического происхождения.

Ранее, в 2024 году, суд первой инстанции отклонил иск семьи, сославшись на истечение срока давности. Больница повторно выдвинула этот аргумент в апелляции, однако Апелляционный суд его отклонил.

В клинике заявили, что изучают решение суда и позже определятся с возможными дальнейшими юридическими шагами.

