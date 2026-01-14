Размер шрифта
Новости политики

В Германии заявили, что ЕС «загнал себя в офсайд» по вопросу Гренландии

Вагенкнехт: ЕС загнал себя в офсайд в отношении планов Трампа по Гренландии
Reuters

Европейский союз оказался неспособен адекватно ответить на планы президента США Дональда Трампа по аннексии Гренландии из-за своей прежней уступчивости в отношении агрессии Вашингтона. Об этом в соцсети X заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Политик заявила, что ЕС «загнал себя в офсайд», когда не осудил противоречащее международному праву нападение США на Венесуэлу. Планы Трампа по Гренландии она назвала открытой угрозой Европе и доказательством провала стратегии европейских лидеров.

«А европейцы? Они своей покорностью по отношению к США уже давно загнали себя в офсайд: в последний раз тогда, когда оказались не в состоянии даже осудить противоречащее международному праву нападение Вашингтона на Венесуэлу», — написала Вагенкнехт.

В качестве ответных мер Вагенкнехт предложила Германии и ЕС освободиться от зависимости от США, содействовать урегулированию конфликта на Украине и отказаться от размещения американских ракет средней дальности на своей территории.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Ранее на Западе назвали предпочтительный для Трампа вариант присоединения Гренландии. 

