Вагенкнехт: ЕС загнал себя в офсайд в отношении планов Трампа по Гренландии

Европейский союз оказался неспособен адекватно ответить на планы президента США Дональда Трампа по аннексии Гренландии из-за своей прежней уступчивости в отношении агрессии Вашингтона. Об этом в соцсети X заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Политик заявила, что ЕС «загнал себя в офсайд», когда не осудил противоречащее международному праву нападение США на Венесуэлу. Планы Трампа по Гренландии она назвала открытой угрозой Европе и доказательством провала стратегии европейских лидеров.

«А европейцы? Они своей покорностью по отношению к США уже давно загнали себя в офсайд: в последний раз тогда, когда оказались не в состоянии даже осудить противоречащее международному праву нападение Вашингтона на Венесуэлу», — написала Вагенкнехт.

В качестве ответных мер Вагенкнехт предложила Германии и ЕС освободиться от зависимости от США, содействовать урегулированию конфликта на Украине и отказаться от размещения американских ракет средней дальности на своей территории.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

