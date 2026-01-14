«Сдадутся красиво»: генерал-лейтенант оценил шансы армии Дании против США

Генерал Соболев: датчане даже не посмеют выступить против США в Гренландии

Дания не имеет никаких шансов оказать военное сопротивление Соединенным Штатам в Гренландии, они «сдадутся красиво». Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Никакого сопротивления они не окажут, даже не посмеют оказать», — подчеркнул он.

Генерал-лейтенант напомнил, что после начала Второй мировой войны Дания сдалась нацистской Германии в течение суток, не вступив в бой с гитлеровскими войсками.

По словам Соболева, датчане в споре с американцами относительно статуса Гренландии, «может быть, сдадутся красиво, более красиво, чем сдались Гитлеру».

14 января минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд.

Телерадиокомпания Danmarks radio опубликовала фото самолета Challenger минобороны Дании, который приземлился в Нууке. Однако командование королевских вооруженных сил пока никак не прокомментировало данную информацию.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.